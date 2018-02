Cepeda, en su canción con Aitana: "Yo te quiero más"

Cuatro palabras han desatado un vendaval tras la gala especial de Operación Triunfo 2017. Las pronunció Cepeda mientras interpretaba en directo No puedo vivir sin ti, de Los Ronaldos, junto a Aitana. El gallego tenía que cantar "Eres la reina. Siempre reinarás, siempre reinarás", pero cambió la repetición por algo que sonó entre "Yo te cuero más" y "Yo te quiero más" (puedes verlo a partir del minuto 1:24 del vídeo de arriba).

La frase hizo saltar las alarmas en Twitter, donde muchos llevan meses emparejando a los dos concursantes —Aiteda se hicieron muy amigos durante su estancia en la Academia—. Un plano de Televisión Española en el que se enfocó al novio de Aitana durante la actuación añadió más leña al fuego.

Tras la gala, Cepeda se refugió en las redes sociales, donde dejó bien claro que había dicho un "Yo te quiero". En Twitter escribió un enigmático "Fin de un camino" y en Instagram dio rienda suelta a sus sentimientos.

Siempre reinarás. Yo te quiero ya. Fin de un camino. — Cepeda (@Cepeda_ot2017) 14 de febrero de 2018

"Podrán hablar, podrán decir de todo. A estas alturas que más me da. Ya no actúo cuando canto contigo. Ya no actúo cuando te miro porque no puedo. No sé que es esto pero lo que sé es que lo es. Yotequieromas. Libre, sea cual sea nuestro camino", escribió en la red social de fotografías junto a una imagen de él y Aitana abrazados.

Tanto la frase de la canción, como la imagen de Vicente, como las publicaciones de Cepeda han causado gran revuelo en Twitter: