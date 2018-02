Paz Padilla acudió a Late Motiv, el programa de Andreu Buenafuente en #0, a hablar de su trayectoria profesional, de su obra de teatro, de su relación con Chiquito de la Calzada y de su papel en Sálvame.

La humorista es una de las presentadoras del exitoso programa de Telecinco y Buenafuente aseguró que en Sálvame es donde hace "su mejor papel de actriz".

"Yo que te conozco de verdad sé que allí haces un papelón", afirmó el cómico catalán.

Padilla justificó su presencia en el programa vespertino de Mediaset y se desmarcó del resto de sus compañeros del programa: "No soy cotilla. No juzgo a la gente por lo que hace, los respeto. Si son sus decisiones las respeto, siempre y cuando no me hagan daño a mí. No me gusta indagar y además no juzgo".

Y además defendió su papel dentro del formato: "Lo que yo hago allí es un poco repartir, procuro no hablar mucho y no dar mi opinión porque tampoco estoy muy de acuerdo con muchas cosas. Aquí soy Paz Padilla y cuando salgo soy Mari Paz. En la pista se me exigen una serie de cosas y las tengo que hacer".