Aitana pide respeto para su novio Vicente

OT 2017 ha terminado pero hay historias que siguen fuera de la Academia. Durante la gala de despedida, Aitana y Cepeda cantaron juntos No puedo vivir sin ti, de Los Ronaldos.

Después del programa, Cepeda publicó un mensaje en Twitter en el que mostraba sus sentimientos por Aitana.

"Podrán hablar, podrán decir de todo. A estas alturas qué más me da. Ya no actúo cuando canto contigo. Ya no actúo cuando te miro porque no puedo. No sé qué es esto pero lo que sé es que lo es. Yotequieromás. Libre, sea cual sea nuestro camino", escribió Cepeda.

Poco después, Aitana respondió: "Por ser, por estar y por cuidarme. Es un gran apoyo y sabe que me tendrá ahí siempre".

Tras la vorágine de comentarios que ha recibido Aitana, la cantante catalana ha tenido que salir a pedir respeto por su novio Vicente.

"Creía que no haría falta, pero viendo que va a más me gustaría pedir por favor, respeto por Vicente", ha escrito.

Creía que no haría falta, pero viendo que va a más me gustaría pedir por favor, respeto por Vicente ❤ — Aitana (@Aitana_ot2017) 15 de febrero de 2018

La prensa del corazón ha abordado a Aitana a su llegada al aeropuerto y han querido saber cómo se siente tras el mensaje de Cepeda.

Cepeda también ha escrito un tuit pidiendo respeto por "cualquier persona".

Y ya que estamos calentitos lo digo, la gente que me sigue por una "carpeta", y la gente que ha denigrado a cualquier persona con insultos, porfavor, os animo a dejar de hacerlo. — Cepeda (@Cepeda_ot2017) 15 de febrero de 2018