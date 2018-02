Antonio Baños, quien fuera portavoz de la CUP la pasada legislatura en Cataluña, está recibiendo duras críticas en Twitter tras un mensaje en el que se mofa del andaluz.

Baños ha respondido al periodista de La Vanguardia Enric Juliana al que ha criticado por participar en un foro de la Fundación Cajasol.

"El amigo Juliana participando en foros de gran rigor intelectual: "Pisha, ehplicano el embroyo catalufo anteh de uno finoh". Y además, en la Fundación Cajasol, brazo financiero de PSOE-A", ha escrito Baños.

El amic Juliana participando en foros de gran rigor intelectual:

"Pisha, ehplicano el embroyo catalufo anteh de uno finoh"

Y además, en la fundación Cajasol brazo financiero de PSOE-A https://t.co/NiUboRSfjf — Antonio Baños (@antoniobanos_) 15 de febrero de 2018

Juliana ha reprochado a Baños que se dedique "a ridiculizar el habla de los andaluces", algo que ha calificado como "muy bajo" y "una señal de debilidad política".

Amb tot el respecte pel teu sentit de l'oportunitat i de la filigrana @antoniobanos_ que et dediquis a ridiculitzar la parla dels andalusos em sembla caure molt baix. És un senyal de feblesa política. — Enric Juliana Ricart (@EnricJuliana) 15 de febrero de 2018

"No, es una gracia en Twitter", se ha defendido Baños, quien ha pedido a Juliana que no le dé "más importancia". "Si quieres, hago broma del acento catalán", ha reculado. Después, el exportavoz de la CUP ha asegurado que "debilidad política" es para él "considerar embrollo o algarabía un proceso como el catalán". "En todo caso, no quería ofenderle a usted. Sí a Cajasol", ha explicado.

No. És una gràcia al tuiter. No li dongui més importància. Si vol, faig broma de l'accent català 😉

Per a mi la feblesa és considerar embrollo o algarabia a un procés com el català

En quansevol cas, no el volia ofendre a vosté. Sí a Cajasol — Antonio Baños (@antoniobanos_) 15 de febrero de 2018

Sin embargo, sus explicaciones no han servido para mitigar las críticas:

Para hacer bromas y no sonar racista hay que saber reirse primero de uno mismo. Y por cierto, en Sevilla dicen miarma, no pisha. Hay que viajar más. — Daniel Nuevo (@duendecolorao) 15 de febrero de 2018

Qué bajura intelectual y democrática. Supremacista e irrespetuoso para con los que levantaron tu país. Por cierto, escribes muy mal el andaluz — Javier Aroca Alonso (@JavierArocaA) 15 de febrero de 2018

Querido Antonio, si vas a reírte del habla andaluza, al menos haz que el determinante y el sustantivo coincidan, bien en singular (un fino), o bien en plural (unoh finoh). Que el clasismo no te impida desarrollar una gramática correcta. — gaditamon (@gaditamon) 15 de febrero de 2018

Este tweet sobra. Los andaluces no son el enemigo y su acento tampoco. Y la gente de Andalucía es muy digna, a pesar de su dirigencia — AlOtroLadoDelMuro (@_ju1_) 15 de febrero de 2018

Creo, amigo, que este tuit es un error. Ridiculiza el habla andaluza y nuestro modo de ser de manera gratuita. Tiene un tufillo anti-andaluz que no ayuda nada a la causa de la independencia. La solidaridad entre los pueblos es el camino. Un abrazo! — Joaquín Urias (@jpurias) 15 de febrero de 2018

Andalucia 2 Catalunya 0, no es un resultado de fútbol, son los premios Nobel de cada Comunidad Autónoma, verguenza me da que tengas abuelos murcianos, por aquí no queremos prepotentes como tú, al fin y a la postre te crees superior, pues quedate con tu ego — Raul M. P. (@RaulMP5) 15 de febrero de 2018

Toni, hazte un poco así, que estás llenito de supremacismo... pic.twitter.com/sMlIe4VLVX — JuanMa Jiménez (@JMJG1982) 15 de febrero de 2018

Personas como tú, desprestigian el movimiento popular catalán. Eres un clasista, supremacista y das bastante asco. — Jose M. Force (@lospinchicos) 15 de febrero de 2018

Cuando Arran dice que lo vital es ensanchar la base social del independentismo me imagino que se refiere a tuits supremacista como este ridiculizando a los andaluces, no? — Kollins (@PepeKollins) 15 de febrero de 2018