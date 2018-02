El FBI había sido alertado de que el autor del tiroteo podía provocar una masacre

Un agente de fianzas estadounidense alertó en septiembre al FBI de que Nikolas Cruz podría llevar a cabo un tiroteo en la escuela, después de que el adolescente comentara en un vídeo su intención de ser "un tirador escolar profesional". Aún así, el joven pudo adquirir armas de forma legal y perpetrar una masacre que ha costado la vida a 17 alumnos del antiguo instituto de Cruz.

Según ha adelantado el portal el noticias BuzzFeed, el agente de fianzas y youtuber Ben Bennight de Missisipi dio la voz de alarma cuando en uno de sus vídeos detectó el comentario de un usuario llamado "Nikolas Cruz". El autor del vídeo también marcó el comentario como inapropiado y Youtube lo eliminó. No se ha confirmado si dicha cuenta, a pesar de tener el nombre y el apellido del joven detenido, le pertenecía a él.

The FBI Was Warned About A School Shooting Threat From A YouTube User Named Nikolas Cruz In Septemberhttps://t.co/rBjFaUMSeY