Prisión sin fianza para el autor de la matanza escolar de Florida

Un juez de Florida ha determinado prisión sin fianza para Nikolas Cruz, que perpetró la matanza en la escuela Marjory Stoneman Douglas y que se cobró la vida de 17 personas.

En una audiencia celebrada este jueves, el acusado, de 19 años, ha comparecido vestido con mono color naranja, esposado y acompañado de su abogada, que asegura que su defendido se encuentra "profundamente arrepentido", "roto" y que es "consciente de lo que está pasando".

El joven ha admitido que es el culpable de la masacre y ha dado detalles sobre cómo actuó: llegó en Uber a las 14:19. Activó las alarmas de incendios para hacer salir a estudiantes y profesores y fue por los pasillos disparando a la gente, más de 100 balas, según una fuente del Sun Sentinel.

Se mezcló con los estudiantes que huían para escapar y se fue a un local de la cadena de sándwiches Subway, dentro de un Wallmart cercano, para beber algo. Después se dirigió a un Mcdonald's, cerca de donde fue identificado y detenido.

Según ABC News, oía voces en su cabeza que le decían que cometiera la matanza.

LATEST: Florida school shooting suspect told investigators that he heard voices telling him to carry out massacre, law enforcement sources tell @ABC News. https://t.co/1rNl7ewaoT pic.twitter.com/1BVIiJVVHu