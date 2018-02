Casi todo el mundo ha recibido alguna vez una carta con una propuesta de cita o una invitación a salir, aunque seguramente ninguna sea tan genial como la de Bennet. Este niño de cuatro años le escribió una carta de amor a su compañera de clase, Baily. En ella, la invitó a ir a su casa a "comer quesos" y enseñarle "trucos de magia" y "batallas de robots". Ante un plan así, imposible decir que no.

La carta fue compartida por su madre, Jennifer Skinner, la semana pasada en Reddit y se ha vuelto viral en esta red social, donde tiene más de 10.000 interacciones.

En esta declaración de amor tan tierna Bennet le dice a Baily que es tan bonita como "un caballo" o "una mariquita", pero no acaba de decidirse por ninguno de los dos, y trata de impresionarla diciendo que se le cayó un diente la noche anterior. Aquí puedes leer la carta completa:

Baily,

¿Querrías venir a mi casa? Juguemos juntos, creo que eres tan bonita como un caballo o una mariquita, no sé muy bien cuál de los dos. Tendrías que venir a mi casa y comer quesos conmigo. Te quiero y se me cayó un diente anoche. Me gustaría hacerte un truco de magia para ti y que me veas jugar a robots de batalla.

Con amor,

Bennet