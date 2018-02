Julia Louis-Dreyfus manda un mensaje optimista tras operarse de cáncer de mama

La actriz protagonista de Veep ha vuelto. Julia Louis-Dreyfus hizo público que sufría cáncer de mama en el mes de septiembre, solo diez días después de que hacerse con su sexto Emmy consecutivo. Ahora, ha compartido en Twitter su primera fotografía después de someterse a una intervención quirúrgica para luchar contra la enfermedad, un selfie con un mensaje positivo y esperanzador.

Hoorah! Great doctors, great results, feeling happy and ready to rock after surgery. Hey cancer, "Fuck you!" Here's my first post op photo. pic.twitter.com/5LPlbzpiI3