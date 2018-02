La inesperada revelación de Matías que provocó las lágrimas de Lidia Torrent en 'First Dates'

Matías Roure, camarero de First Dates —de Cuatro—, quiso dar la sorpresa más romántica de su vida a su pareja, la también camarera del programa Lidia Torrent. ¡Y vaya si lo consiguió!

Lo cierto es que lo tenía todo de cara: era San Valentín, en el restaurante se respira amor y, encima, el presentador Carlos Sobera había organizado un jueguecito de lo más romántico.

Contó Sobera que en cada cultura hay distintas tradiciones para encontrar el amor, y que en el programa iban a recuperar una vieja tradición japonesa en la que la pareja de enamorados debía tocar una campana tres veces mientras dice el nombre de la persona a la que ama: "De este modo logran que su relación sea eterna", explicó Sobera.

Y Matías no desaprovechó la ocasión. "Ella es perfecta", reconoció ante la cámara, antes de tomar a su pareja de la mano y llevarla debajo de la campana.

"¿Me vas a hacer llorar?", preguntó Torrent, oliéndose lo que iba a suceder. Entonces, Matías soltó unas sencillas palabras que hicieron que, por un momento, el tiempo se detuviese en el restaurante de First Dates: "No, tonta, quiero decirte una cosita. Quiero darte las gracias por hacerme volar cada día. Te quiero".

"Le di las gracias por hacerme volar cada día, porque es la sensación que tengo", afirmó ante la cámara Matías.

Lidia Torrent reconoció entonces que había vivido un momento único: "Yo soy una romántica empedernida y a mí estas cosas me llegan mucho al corazón y al alma. Me he puesto muy nerviosa, como si no me hubiera dicho nada bonito antes... que sí que me lo ha dicho. Me dice cosas bonitas y me sigue emocionando como la primera vez ".