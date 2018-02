Mónica Carrillo comparte su felicitación de San Valentín más especial

San Valentín parece una fiesta para parejas y enamorados. Pero ¿por qué no puede un nieto celebrar el amor que siente por su abuela? Eso es lo que hizo este miércoles el sobrino de la periodista Mónica Carrillo, que escribió la que ya es candidata a ser la carta más tierna de San Valentín 2018.

"Querida abuela. Gracias por venir, abuela y me alegro que lo hayas hecho porque cada vez que te veo sale una luz que ilumina mi corazón y me hace volver a sentir lo que siempre he sentido cuando te veo", dice la misiva del pequeño, en la que también hay un dibujo y la palabra "abuela" rodeada por un corazón.

"Querida abuela. Me enseña mi sobrino a celebrar San Valentín", ha escrito la presentadora de informativos de Antena 3 en el texto que acompaña a la imagen.

La publicación ha emocionado a sus seguidores, que han aplaudido la sensibilidad del pequeño.

Si no ves la imagen, pincha aquí