Nueve detalles de 'Coco' que seguro que te perdiste

Coco ha sido uno de los grandes éxitos de taquilla en 2017, tanto en México, donde está ambientada, como en el resto del mundo. De hecho, el país donde más se ha visto ha sido China.

La cinta de Pixar cuenta con dos nominaciones a los premios Oscar y parte como favorita en la categoría de Mejor largometraje de animación. Aunque en la película abundan las calaveras mexicanas típicas del Día de los Muertos, pétalos de flores, esqueletos y alebrijes, hay otros elementos y personajes de los que quizás no te habías percatado.

A partir de un vídeo del canal de YouTube Badabun, hemos recopilado nueve cosas de Coco que seguramente se te habían pasado por alto viendo la película y que harán que la quieras volver a ver.

1. La furgoneta de Pizza Planet

Este es uno de los elementos más díficiles de apreciar y es también de los primeros que aparece en el largometraje. Mientras Miguel, el protagonista de la película, mira por la ventana, pasa por la calle una furgoneta de Pizza Planet de la que sale música mexicana, lo que hace que su abuela cierre la ventana. Este vehículo, que apareció por primera vez en 1996 en la primera entrega de Toy Story, se ha colado en todas las películas de Pixar posteriores. En cintas como Bichos, Monstruos S.A, Buscando a Nemo, Cars, Up, Inside out o Brave no falta la característica furgoneta de reparto.

2. Las piñatas de Toy Story y Monstruos S.A

Cuando Miguel se dirige a la plaza de su pueblo, Santa Cecilia, encontramos otro elemento que relaciona entre sí las películas de Pixar. En uno de los puestos que atraviesa bajando la calle se pueden ver unas piñatas que, si tienes el ojo rápido, te resultarán familiares. Son nada menos que Mike Wazowski de Monstruos S.A, Woody y Buzz Lightyear de Toy Story.

3. El homenaje a Cars

La película protagonizada por Rayo McQueen no podía faltar dentro de las referencias de Coco. En uno de los tráilers llamado El almuerzo de Dante, el perro de Miguel corretea por las calles del pueblo persiguiendo un hueso y en su carrera tropieza con un niño que come una mazorca de maíz. Los zapatos del pequeño tienen un estampado que recuerda a los coches de Cars, incluso tienen dibujado el número 95 con el compite que Rayo McQueen.

4. Las figuritas de Buscando a Nemo

En Coco no hay ninguna escena marítima, pero esto no ha impedido a los productores de Pixar introducir algunos de los personajes de esta película. El más llamativo es la figurita de Nemo que aparece en el altar de la familia de Miguel. Seguramente con los colores anaranjados de las flores se te haya pasado por alto.

También en uno de los puestos de alebrijes por el que pasa Miguel persiguiendo a Dante por la calle, hay unas figuras de Nemo y otros peces de la película que se entremezclan con los demás animales.

5. El código A-113

Por muy extraño que pueda parecer, este código alfanumérico aparece en prácticamente todas las películas de Pixar. Desde Toy Story a Buscando a Nemo o Cars, todas ellas incluyen en algún momento este elemento. En Coco también se puede ver en la puerta del despacho del mundo de los muertos donde discuten sobre la situación de Miguel.

6. Kevin, el gamusino de Up

Los alebrijes son seres imaginarios que mezclan la apariencia de distintos animales y que se caracterizan por tener colores vivos y brillantes. En la película estas criaturas tienen especial protagonismo ya que sirven como guías espirituales dentro del mundo de los muertos. Entre ellos se encontraba Kevin, el gamusino de Up. En la escena en la que Miguel imita la forma de andar de Héctor en las calles del mundo de los muertos, estos pájaros de colores cruzan por delante.

7. La máscara con los colores de la pelota de Pixar

La animación del flexo que sirve como cabecera de las cintas de la compañía tenía en sus inicios una pelota azul y amarilla con una estrella roja. Este juguete apareció también en otras películas como Monstruos S.A, Up o Los Increíbles. En Coco no se ve como tal, sino que en la persecución del hueso que Dante en el avance de la película ante un puesto de máscaras de lucha mexicana, una de ellas se parece mucho.

8. Frida Kahlo, El Santo y otros famosos mexicanos

No solo los personajes de las películas de Pixar hicieron un cameo en Coco, las celebridades mexicanas también aparecen en el mundo de los muertos. Tal y como cuenta la revista Quién, la artista Frida Kahlo, el actor Mario Moreno Cantinflas, el líder de la revolución mexicana Emiliano Zapata o el luchador El Santo hacen de extras en la cinta. La mayoría de ellos, en la fiesta en casa de Ernesto de la Cruz.

Mario Moreno 'Cantinflas'

Frida Kahlo Emiliano Zapata

9. El diente de oro de la guitarra de Ernesto de la Cruz

¡Alerta SPOILER!

Si prestas atención, la guitarra que tiene Miguel —que imita a su vez a la del músico Ernesto de la Cruz— tiene en el clavijero una calavera dibujada con un diente de oro. Si te hubieses percatado de ese detalle y de que Héctor tiene también un diente de oro podrías haber descubierto que eran tataranieto y tatarabuelo antes del final de la película.