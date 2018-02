Obama, tras la masacre de Florida: "Cuidar de nuestros hijos es nuestro primer deber"

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama ha advertido de que las autoridades norteamericanas pueden y deben tomar medidas frente a tiroteos como el perpetrado el miércoles en un instituto de Florida y ha reiterado su llamamiento en favor de una ley sobre armas "muy esperada" y "de sentido común".

"Lloramos por Parkland. Pero no estamos impotentes", ha subrayado Obama, en un mensaje en Twitter con el que ha subrayado que "cuidar de los niños" debe ser la principal prioridad de las autoridades. Para ello, ha añadido, es necesario avanzar hacia una reforma legal "que la mayoría de los estadounidenses quieren".

We are grieving with Parkland. But we are not powerless. Caring for our kids is our first job. And until we can honestly say that we're doing enough to keep them safe from harm, including long overdue, common-sense gun safety laws that most Americans want, then we have to change.