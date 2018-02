Qué tiene la casa de Los Javis para que todo el mundo hable de ella

Que levante la mano quien ha estado alguna vez en casa de Los Javis. Seguro que son más de uno, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis... El piso de Javier Ambrossi y Javier Calvo, directores de La Llamada y Paquita Salas y profesores de la academia de Operación Triunfo, es tan famoso que hasta en la gala fin de fiesta del talent show de TVE (que vieron más de 2,2 millones de personas) se le dedicó su(s) minuto(s) de atención.

La razón de este protagonismo no fue otra que la visita que Alfred les había hecho el fin de semana anterior y la comida que compartió el próximo representante de Eurovisión junto a Massiel, ganadora del certamen en 1968. El cuarto finalista estuvo en la casa con Nerea y previamente habían pasado por allí Cepeda, Roi y Crislo, la novia del de Santiago.

Historia. Una publicación compartida de ALFRED (@alfred_ot2017) el Feb 11, 2018 at 6:49 PST

Antes ya había salido en directo en televisión. En la entrega de los Premios Feroz hubo más de una mención a las fiestas en casa de Los Javis y hasta en Tu cara me suena, de Antena 3, aprovecharon el paso de Brays Efe como artista invitado para hablar de ella.

¿Qué tiene de especial? Probablemente que tiene más presencia en televisión e Instagram que cualquier otra residencia de cualquier otro famoso español. Son los propios Javis los primeros en mostrarla (si aún no los sigues, hazlo, pronto serás uno más en su casa). En julio de 2017 le crearon hasta un perfil en esta red social, @CasaJavis, en la que subieron sólo seis publicaciones que juntas forman el plano de la parte principal de la casa y que son cada una un vídeo.

No fue este perfil el que le dio fama a la casa, su gran destape llegó con la fiesta de cumpleaños de Calvo el domingo 21 de enero, un día antes de los Feroz. Con Macarena García (hermana de Ambrossi), Leiva, Anna Castillo, Tamar Novas, Álex de Lucas, Brays Efe, Roi y Cepeda como invitados, era muy difícil que no saliese a la luz. Ese día hubo una gran foto de grupo que encontrarás en el perfil de Instagram de prácticamente todos ellos.

Entonces verás esas columnas (¡qué columnas!) de madera en medio del salón, ese gigantesco ventanal que separa cocina y salón y también el comedor al fondo. Ese fue el eje de la fiesta de cumpleaños, quien no cantó allí fue porque no quiso.

Meses antes el céntrico piso de la pareja en Madrid fue protagonista de un amplísimo reportaje con 19 fotos en la revista Mi Casa. En él se puede ver lo que ya se intuía en los vídeos de la fiesta de cumpleaños o en la de Fin de Año, que mostró Macarena García en sus redes sociales: paredes de ladrillo visto, una chimenea de mármol, un cuadro de Michael Jackson obra de Fabio McNamara, el famoso ventanal cocina-salón, el cuadro Chicas de Albert Madaula, una cocina estilo industrial, vigas de madera, una butaca del Teatro Lara, un póster de La Llamada (como obra teatral) y un vestidor que quién lo tuviera.

Visitamos la casa de Los Javis, guionistas y directores de La Llamadahttps://t.co/m8rgsKidiw pic.twitter.com/DTcMwk4dcd — RACHAEL (@Rachaell100) 23 de enero de 2018

Según cuentan en el reportaje, en que abren sus puertas a la revista, el piso de Malasaña tiene 95 metros cuadrados. Es de su propiedad y la distribución actual es obra de ellos con ayuda del interiorista Juan Luis Arcos. "Estaba recién reformada, pero los acabados no nos gustaban y la distribución no era funcional para nosotros", cuenta Calvo en el artículo, en el que aseguran que no querían una casa "que tuviera que estar ordenada todo el rato". Querían vida y desorden dentro del orden y encontraron inspiración en Pinterest, en los espacios que el protagonista de Física o Química pineaba.

Entre los tres le dieron un aire industrial, sacaron a la luz las paredes de ladrillos y las vigas de madera y tiraron paredes. Sólo dejaron dos habitaciones: la de ellos y la de invitados. En esa última es en la que durmió Alfred durante su fin de semana en Madrid.

La otra gran protagonista de la casa, por aquello de la foto de Massiel o esta otra de Roi comiendo, es la cocina. De estilo industrial y muebles de Ikea, este espacio tiene fama entre los amigos por las comidas que prepara Javier Calvo. Es tan cocinillas que su chico le regaló una Thermomix por su cumple y se ha apuntado a un curso de cocina con Anna Castillo.

Esto también ayuda a explicar por qué la gente va tanto por allí...