Una oponente de 'Ahora Caigo' recibe una petición de matrimonio en medio del programa

¡Ahora caigo! ha vivido este jueves su momento más romántico. El longevo programa de Arturo Valls en Antena 3 ha sido testigo por primera vez de una petición de mano in situ.

Los protagonistas han sido Laura, una de las oponentes del concursantes central, y su chico, Raúl, que ha aparecido en plató por sorpresa para decirle eso de: "¿Quieres casarte conmigo?".

La joven estaba a punto de caer por las compuertas, tras fallar una pregunta sobre el pisco peruano, cuando Arturo Valls le propuso un juego. "¿Quieres?", le preguntó. Laura respondió que sí, y Mireia apareció en plató con un pañuelo rojo con el que Valls le cubrió los ojos.

Cuando se los destapó apareció su novio, que no tardó en hincarrodilla para pedirle matrimonio. Antes de eso, Raúl le declaró públicamente su amor. "Eres una mujer 10, una novia increíble y una mejor madre. Me has dado lo mejor del mundo, que es nuestra hija", le dijo.

La respuesta fue un sí rotundo. Laura no se llevó ningún premio pero sí un anillo y se fue del programa sin caer por las compuertas. Eso ya es mucho...