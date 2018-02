Curiosidades inéditas de 34 series españolas

Isabel

AOL

En 2014, Isabel fue la segunda ficción en ganar el Premio Nacional de Televisión, después de Cuéntame (en 2009). Sus logros son muchos, pero uno de los principales recae en sus actores, Michelle Jenner y Rodolfo Sancho, que en apenas tres años interpretaron la vida (y la muerte) de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón a lo largo de varias décadas. Los dos actores, curiosamente, volvieron a coincidir en un divertido guiño en El Ministerio del Tiempo. "Me van engordando progresivamente , no sé exactamente cuántos kilos son, pero me van poniendo debajo de la ropa como almohadillas de espuma y también me ponen el rostrillo (adorno consistente en un volante de tela rizada que se ponían las mujeres alrededor de la cara), que es como se la ha visto siempre a ella en los cuadros. Por eso es un cambio realmente notable no sólo a nivel emocional, sino también físico", explicó Jenner en una entrevista sobre cómo había pasado de ser una jovencita a una soberana de 53 años.