El PNV en Madrid: sin acuerdo para los presupuestos y pieza en la lucha entre el PP y Cs

La fórmula mágica del PP para aprobar los presupuestos con Ciudadanos y el PNV se desvanece. Una combinación cuyos factores chocan acaloradamente estos días. Los populares y los naranjas no se pueden ver, los peneuvistas y el Gobierno no se acercan por el 155... y los de Albert Rivera han desplegado su artillería verbal contra el partido vasco.

El País Vasco ha vuelto a la primera línea tras meses en los que Cataluña ha monopolizado todos los rincones de la actualidad. En Madrid se mira otra vez a Vitoria después de la propuesta del PNV en el Parlamento vasco de una reforma del estatus político de Euskadi para profundizar en su autogobierno a través, como repite el lehendakari, Iñigo Urkullu, del ejercicio "legal y pactado" del 'derecho a decidir'. "No se plantea el derecho de autodeterminación", recalcan en Ajuria Enea.

Los populares rechazan la idea, pero los que se han puesto duros hasta el límite han sido los naranjas, que han llevado hasta la sesión de control sus críticas al PNV y al Gobierno central. Rivera ha dicho que si él gana, se acabarán los "chanchullos" y el "cuponazo" de "los chicos de Sabina Arana". Más leña: Melisa Rodríguez ha acusado al PNV de "secuestrar" los presupuestos al "no hacer más que pedir un supuesto 'plan Ibarretxe 2". No hay dos sin tres: Juan Carlos Girauta criticando la "estrecha relación" del PP con el PNV.

"Nos utilizan para quitarle votos al PP"

"Hemos visto que tanto unos como otros nos han utilizado en su pugna interna", reflexionan a El HuffPost fuentes parlamentarias del PNV. Y es que esta lucha se enmarca en la pelea que mantienen los de Mariano Rajoy y Rivera acrecentada por el resultado de las elecciones catalanas y el subidón de los naranjas en las encuestas.

En el PNV hacen el análisis de que estas duras palabras de Cs contra ellos están destinadas a la "búsqueda del electorado después de Cataluña". Las fuentes los resumen así: "Nos utilizan para quitarle votos al Partido Popular".

Ven claro en el PNV que Ciudadanos se ha enfrascado en el barro contra ellos para intentar arrancar votos en el resto de España porque en Euskadi no tiene representación parlamentaria y no es uno de sus graneros de voto. Además, hacen hincapié en los problemas de los naranjas internamente en esa comunidad. Y recuerdan que el tema del cupo vasco es "transversal" en el País Vasco.

Son conscientes de eso, pero también indican los peneuvistas que les duelen las afirmaciones que está haciendo Ciudadanos. "No nos preocupan, pero sí nos molestan", explican desde el grupo parlamentario vasco, que recalcan su argumentario: "Ni el PNV ha propuesto un referéndum y sus afirmaciones de supuestas concesiones del Gobierno se pueden rebatir". En su opinión, las palabras de los naranjas "no tienen rigor". "Las hacen aupados por las encuestas, se han subido a una ola", añaden.

No nos preocupan pero sí nos molestan

Asimismo, en el PNV critican las "contradicciones" naranjas. Se quejan las fuentes de que, por un lado, en Ciudadanos vayan diciendo que el acuerdo con el PP está congelado, pero luego achaquen a los peneuvistas que no haya pactos para los presupuestos generales. "¡¿En qué quedamos?!, recalcan las fuentes vascas, a la vez que subrayan que intentan utilizarlos como "elemento de desestabilización".

Ni una reunión para los presupuestos

Los presupuestos siguen estancados. El Gobierno no tiene apoyos para sacarlos. Desde el PNV en el Congreso se señala que no se sentarán a acordar hasta que no vuelva la "normalidad institucional" a Cataluña, que sigue inmersa en el artículo 155.

Este escenario lleva a que el Gobierno no descarte que los presupuestos generales del 2017 puedan prorrogarse hasta 2019. Si no consigue los apoyos suficientes Cristóbal Montoro, podría optar la opción B de presentar diferentes reales decretos referidos a temas como funcionarios o la financiación de las autonomías.

La relación entre los ministros y los diputados del PNV es buena

En el PNV comentan que no ha habido ninguna reunión ni contactos ni intercambio de papeles con el Gobierno de cara a unos nuevos presupuestos. "Lo hemos dicho en público y en privado hasta que no haya normalidad institucional en Cataluña", apostillan las fuentes, que señalan que el Gobierno ni se ha acercado ni les ha pedido una reunión sobre el tema.

Eso sí, señalan que la relación es "buena" y que hay contactos entre los ministros y los diputados vascos. Sabían ya, no obstante, que en Madrid no iba a ser bien recibida la propuesta que han hecho en el Parlamento vasco por la situación en Cataluña. "No se habla de referéndum de autodeterminación, un estatus dentro de la legalidad", insisten. "Esperemos que las cosas se calmen en Madrid cuando venga a Madrid" el texto, añaden las fuentes, que desean que en materia territorial haya "mejor clima".

Y, mientras, el presidente del EBB del PNC, Andoni Ortuzar, lo tiene claro: "Rivera, más que Macron, es Berlusconi".