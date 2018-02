La inesperada propuesta de Cristina Pedroche sobre 'OT' que ha sorprendido a muchos

Cristina Pedroche, colaboradora de Zapeando (laSexta), ha sorprendido a todos sus seguidores de Twitter con una propuesta para Tu Cara me Suena (Antena 3): quiere interpretar Lo malo con Anna Simón.

Lo malo es la canción que Brisa Fenoy compuso para Ana Guerra y Aitana, dos concursantes de Operación Triunfo 2017, para representar a España en el festival de Eurovisión, que se celebrará en Lisboa (Portugal).

"Señores de Tu cara me suena, sé que va a parecer una locura que yo proponga esto, pero me encantaría ir al programa con Anna Simón a hacer Lo malo de Ana Guerra y Aitana. Si me decís que sí yo convenzo a Anna", escribió Pedroche.

Señores de @TuCaraMSuena sé que va a parecer una locura que yo proponga esto, pero me encantaría ir al programa con @AnnaSimonMari a hacer "Lo malo" de Ana Guerra y Aitana. Si me decís que sí yo convenzo a Anna jajjaja😂😂😂 #PedrocheSimon 🎤 — Cristina Pedroche (@CristiPedroche) 15 de febrero de 2018

Tinet Rubira, director de Gestmusic —productora de OT y de Tu Cara me suena— ha respondido: "¿Y quién será quién? O lo dejamos a criterio del pulsador? ¡Vamos a estudiarlo!".

Y quién será quién? O lo dejamos a criterio del pulsador? Vamos a estudiarlo! — Tinet Rubira (@tinetr) 15 de febrero de 2018

Y Pedroche lo tiene claro: "Anna Simon sería Ana Guerra y yo Aitana que me queda bien el flequillo".

Y de verdad que lo estoy diciendo en serio que lo quiero hacer. Pensadlo🙏🙏🙏🎤💃🏽 — Cristina Pedroche (@CristiPedroche) 15 de febrero de 2018

Anna Simón respondió que sí está por la labor: "Si es contigo me atrevo".

Pero esto es en serio????? 😱😱😱 Si es contigo, me atrevo. Pa' mala yo! #PedrocheSimon — Anna Simon Marí (@AnnaSimonMari) 15 de febrero de 2018

Y Pedroche recalca que no está de broma.

Los que me conocen ya saben lo mal que lo pasé haciendo de Jennifer... https://t.co/kBRhU4sR08 — Cristina Pedroche (@CristiPedroche) 15 de febrero de 2018

Aunque a Pedroche y a Simón les han salido unos duros competidores, los profesores de OT Javier Calvo y Javier Ambrossi.