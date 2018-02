La razón por la que Jordi Évole ha pedido "perdón" en directo a LaSexta

El periodista Jordi Évole se ha pasado este viernes por la mañana por el programa Al Rojo Vivo de LaSexta para presentar el reportaje sobre las redes sociales que Salvados emitirá este domingo.

Durante la conversación que ha mantenido con Cristina Pardo, presentadora hoy en lugar del director del programa, Antonio García Ferreras, Évole ha aprovechado para ironizar sobre la inmersión lingüística en Cataluña.

Lo ha hecho tras la polémica surgida después de que el Gobierno vaya a incluir la opción de elegir el castellano como lengua vehicular en aplicación del artículo 155, que otorga competencias de Educación al Ministerio español dirigido por Méndez de Vigo.

Pardo bromeaba sobre los "líos" en los que se metía el programa de Évole últimamente no sólo en las redes sociales, a lo que el periodista catalán respondió tirando de sarcasmo:

"No, no, sólo decirte que, ya que estás hablando de líos, os quiero pedir disculpas por mi castellano, que veréis que lo hablo con dificultad, porque yo me eduqué en la inmersión lingüística en Cataluña y ya veis que tengo muchísimas dificultades para expresarme en castellano".

Ironía que siguió la propia Pardo: "Bueno, pues sí, la verdad es que lo estamos viendo".