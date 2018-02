María Adánez: "El hombre machista también sufre"

La actriz María Adánez ha concedido una entrevista al periodista José Luis Romo en la que repasa su trayectoria profesional y habla de sus proyectos en la actualidad.

"El hombre machista también sufre", escribe como titular el periodista tras su encuentro con la actriz de La que se avecina y Aquí no hay quien viva.

La intérprete habla en la entrevista de su obra teatro en la que interpreta a Lulú, en la que interpreta al personaje del mismo nombre, y "pone en cuestión el mito de la mujer fatal".

El redactor pregunta sobre por qué cree que el feminismo ha cobrado tanta fuerza en estos últimos tiempos con movimientos como el #YoTambién, en el que muchas mujeres relataron casos de abusos.

A lo que Adánez responde:

"Es algo que estaba ahí. Ahora ha recibido mucho foco mediático por lo del productor de Hollywood pero esto es tan antiguo como nuestra civilización. Los abusos no es algo que se de sólo en cine, se da en la sociedad entera. Mi madre, que era una mujer muy guapa, me contaba cómo iba a entrevistas de trabajo y lo primero que hacían era ponerle una mano en el muslo. Así que ahora está muy bien que se encuentre un nuevo equilibrio y se reeduque a los hombres. Yo creo que los hombres machistas también sufren mucho, el hombre tampoco ha encontrado su lugar. Este no es un problema solo de mujeres, tiene que surgir un nuevo ciclo".