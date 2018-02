Yo también me sumo al movimiento #FuckLeucemia. Colabora con @unoentrecienmil enviando un SMS con la palabra UNO al 28014 o comprando las gafas solidarias diseñadas por @julionetapas. Ayúdanos a recaudar dinero para la investigación www.unoentrecienmil.org #UnoEntreCienMil #leucemia

