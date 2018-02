El sonado rechazo en 'First Dates' después de recomendarle un cambio estético

First Dates, el programa de citas de Carlos Sobera en Cuatro, ha vuelto a dejar una de esas citas que pasan rápidamente a ser comentadas en redes sociales.

Raquel y Fernando acudieron al espacio televisivo a buscar el amor, pero la cosa no salió como esperaban.

Él se mostró un poco tímido y distante y ella, más habladora, intento encontrar un nexo de unión con Fernando, pero no apareció por ninguna parte.

En un momento de la cita, ella, vendedora de seguros, instó a su cita a que se hiciese una revisión dental por el estado de sus dientes.

Fernando se mostró reticente a someterse a un cambio bucal por miedo a lo que ella le respondió que "no debería" porque la salud "entra por la boca".

"Fernando necesita una buena revisión dental, que lo vendería un seguro de los míos porque ahí necesitaría unos cuantos arreglillos", dijo a cámara Raquel sin inmutarse.

Finalmente —y después de las recomendaciones bucales pertinentes— Raquel no quiso tener una segunda cita con Fernando. Otra vez será.

