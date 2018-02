Troleo masivo a McDonald's por lo que ha hecho con su menú infantil

McDonald's está intentando dejar atrás la imagen de la comida basura y ha tomado algunas medidas para mejorar la calidad y los valores nutricionales de los productos que ofrece en sus restaurantes de todo el mundo.

Con el objetivo de que su menú infantil sea más sano, ha decidido eliminar, de momento en Estados Unidos, la famosa hamburguesa con queso que constituía el "plato principal" del Happy Meal.

Today, we are announcing our new 2022 global #HappyMeal goals. Over the next several years, we'll be focusing on nutrition criteria, simplifying ingredients, transparent nutrition information, recommended food groups and responsible marketing: https://t.co/zH5VYViyld pic.twitter.com/M4wIhDYXc3 — McDonald's (@McDonaldsCorp) 15 de febrero de 2018

Lejos de gustar a los clientes, la eliminación de la pequeña cheeseburguer ha desatado las quejas y una oleada de críticas a la cadena:

If you remove the cheeseburger from Happy Meals than me and my family will get our kids meals somewhere else! #BadMove — AgidMan (@AgidMan) 15 de febrero de 2018

Si eliminais la hamburguesa con queso del Happy Meal, mis hijos y yo iremos a otra parte ¡Mal movimiento!

Aquí estoy junto a mi familia, escuchando las noticias sobre el Happy Meal...

Nobody in the history of humanity has ever gone to McDonald's for a "healthy meal" — Joey K (@jydennek729) 16 de febrero de 2018

Nadie en la historia de la humanidad ha ido a McDonald's para comer comida sana...

Will @McDonalds Happy Meal now be called the "Meh Meal?" — Angie E.Pennyfeather (@AngieNTheCity) 15 de febrero de 2018

¿Entonces el Happy Meal se llamará Meh Meal?

I love you, McDonalds, but removing cheeseburgers from the Happy Meal is blasphemy. — RiotGrl✨ (@ErinLea7) 15 de febrero de 2018

Os quiero MacDonald's, pero eliminar la hamburguesa con queso del Happy Meal es una blasfemia.

mcdonalds is making the happy meal healthier by removing the food — rockcock64 (@rockcock64) 15 de febrero de 2018

McDonald's está haciendo el Happy Meal más sano eliminando la comida

Dicho de otro modo, McDonald's cambia el nombre a Sad Meal [Comida triste]