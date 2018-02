Viajan a Irlanda a ver a Red Hot Chili Peppers y se encuentran con un concierto de gaitas

Amy Alexander, una joven de Inglaterra, sorprendió estas navidades a su novio Duncan al regalarle unas entradas para un concierto de la banda californiana Red Hot Chili Peppers en Belfast (Irlanda).

Sin embargo, la sorpresa de verdad ha llegado dos meses después, cuando a menos de una hora del concierto se dieron de bruces con la realidad.

Lo que parecían dos entradas para ver a los Red Hot Chili Peppers en realidad eran dos pases para ver a los Red Hot Chili Pipers, unos gaiteros de Irlanda a los que podemos ver bajo estas líneas.

Who can guess what year this was taken...? pic.twitter.com/dgVqMoIc7z — RedHotChilliPipers (@chillipipers) 15 de febrero de 2018

"Todavía no me puedo creer que hayamos viajado hasta Belfast no para ver a los Chili Peppers sino para ver a "la mejor banda de gaiteros", los Chili Pipers", escribió Duncan en Twitter, donde compartió capturas de una conversación con su novia en la que se percataban del tremendo error que habían cometido.

Still can't believe we've flown over to Belfast not for the @ChiliPeppers but to see the 'worlds best bagpipe band' @chillipipers ... thought I'd got a rate good deal on tickets n'all. Had a nightmare pic.twitter.com/YO72amVR4I — Duncan Robb (@Dunc_Cfc) 10 de febrero de 2018

Por suerte, ambos se tomaron con humor la metedura de pata e incluso Amy reconoció haber disfrutado tanto con el concierto de los gaiteros que la banda había ganado una nueva fan.