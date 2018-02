El programa Espejo Público de Antena 3 trató este viernes el problema de las pensiones y lo hizo con un sorprendente enfoque: el ahorro que un trabajador puede tener de media si evita tomarse un café al día.

El titular era el siguiente: "Si evitas el gasto de un café diario, podrás ahorrar 28.000 euros durante tu vida laboral".

Una de las colaboradoras del programa aseguró que evitar ese consumo diario equivaldría a un ahorro mensual de 36 euros.

Sin embargo, este enfoque no ha gustado nada en Twitter, donde el programa está recibiendo duras críticas:

Si dejas de comer todos los días también haces un ahorro de la ostia como no se me habia ocurrido antes

si no me tomara el cafe diario, los bares cerrarian, si los bares cierran dejarian de gastar en la empresa de mi jefe, por lo que mi jefe me echaria.. mierda me quede sin sueldo @mejoreszasca