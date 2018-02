"Mi hija fue brutalmente asesinada en un tiroteo. No quiero vuestra puta compasión"

Estados Unidos volvió a vivir este miércoles una masacre en un instituto del país. Esta vez fue en Florida, donde un joven armado asesinó a 17 personas y dejó una quincena de heridos.

El autor de los hechos, Nikolas Cruz, logró hacerse con un rifle militar sin ningún tipo de problema, a pesar de sus problemas mentales.

Pese a la nueva tragedia, el presidente del país, Donald Trump, no ha dicho una sola palabra sobre el control de armas y se ha limitado a hablar del "difícil problema de la salud mental".

Bob Weiss, cuya hija murió en un tiroteo similar en 2014, ha escrito un contundente mensaje para los defensores de las armas y para todos aquellos que se hayan sentido consternados con lo sucedido el miércoles.

"Mi hija fue brutalmente asesinada en un tiroteo en un instituto. Qué te hace pensar que tus hijos no serán los siguientes. No quiero vuestra puta compasión. Quiero que dejéis de votar a políticos que defienden la posesión de armas", escribió Weiss en un tuit que lleva ya más de 57.000 retuits y más de 150.000 'me gusta'.

My daughter was brutally murdered in a mass school shooting. What makes you think your child won't be next. I don't want your fucking sympathy. I want you to stop voting for gun-whore politicians. pic.twitter.com/fhJedsF2xr