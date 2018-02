Toñi Moreno abronca a Raquel Mosquera en 'Viva La Vida'

Raquel Mosquera, peluquera y viuda de Pedro Carrasco, acudió este sábado al programa Viva La Vida de Telecinco donde ha contado que tiene pensado casarse otra vez y que se encuentra feliz con su actual pareja.

Sin embargo, la felicidad de Mosquera durante la entrevista ha durado poco, ya que, cuando ha tenido que hablar de Toni Anikpe, su exmarido, y de cómo fue el divorcio.

La periodista Raquel García Pelayo ha contado una versión de lo ocurrido que no ha hecho ninguna gracia a la peluquera, que ha acusado a la colaboradora de mentir.

"Tú lo único que quieres es engañar al público", ha dicho Mosquera, ante la indignación de García Pelayo y de la presentadora, Toñi Moreno, que ha cortado a la invitada, quien insistía en que "lo que quieren es engañar a las personas".

"No, escúchame Raquel, me voy a levantar porque no me... Ven aquí, una cosa. Dos cosas importantes, yo te tengo que decir que no puedo consentir que nadie venga a este plató a decir que uno de mis colaboradores miente, porque no lo puedo consentir. Ella mantiene su información, es una trabajadora que lleva toda la vida trabajando en esto. Tú puedes traer los papeles y decir, mira Paloma, te estás equivocando", espetó Moreno.

La presentadora intentó templar gaitas con la peluquera asegurando que no tiene intención de que se "enfade", pero insistió en pedir respeto para sus colaboradores.

Puedes ver el momento completo pinchando en este enlace.