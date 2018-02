BAFTA 2018: 'Tres anuncios en las afueras' y Frances McDormand se coronan de nuevo

Tres anuncios en las afueras, del inglés Martin McDonagh, se ha erigido como la triunfadora de la 71 edición de los premios BAFTA del cine británico al ganar cinco galardones: mejor película, película británica, actriz, actor secundario y guion original. Optaba a nueve.

McDormand, principal favorita para llevarse el Óscar, hizo un reivindicativo discurso en apoyo al Time's Up, el movimiento que denuncia el acoso sexual y que también ha protagonizado la alfombra roja, con la mayoría de las actrices vestidas de negro (con escasas excepciones, una de ellas McDormand).

La obra de McDonagh, que ya ganó el Globo de Oro a mejor película, se postula como máxima favorita para conquistar el preciado Óscar en esta misma categoría en la ceremonia del próximo 4 de marzo.

La ceremonia dio la espalda a La forma del agua y a La hora más oscura, que arrancaban la velada con 12 y nueve nominaciones, respectivamente. La primera consiguió tres, entre ellos el de mejor director para Guillermo del Toro, y la segunda dos, entre los que están el de mejor actor a Gary Oldman.

"Es un premio muy especial porque lo puedo compartir con mi familia, con mis tres hijos y con mi mujer, y les tengo que dar las gracias", ha declarado Oldman. "Gracias también a Winston Churchill. Ayudó con honor e integridad a defender a su país y al mundo", ha apuntado sobre su personaje.

La lista completa de ganadores es la siguiente:

MEJOR PELÍCULA

Tres anuncios en las afueras

MEJOR DIRECTOR

Guillermo del Toro (La forma del agua).

MEJOR ACTOR

Gary Oldman (La hora más oscura).

MEJOR ACTRIZ

Frances McDormand (Tres anuncios en las afueras).

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Sam Rockwell (Tres anuncios en las afueras).

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Allison Janney (Yo, Tonya).

MEJOR ACTOR REVELACIÓN

Daniel Kaluuya (Déjame salir).

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Martin McDonagh, por Tres anuncios en las afueras.

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

James Ivory, por Llámame por tu nombre.

MEJOR PELÍCULA BRITÁNICA

Tres anuncios en las afueras.

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

La doncella (Corea del Sur).

MEJOR DOCUMENTAL

I Am Not Your Negro.

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Coco.

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

Alexandre Desplat, por La forma del agua.

MEJOR SONIDO

Richard King, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo y Mark Weingarten, por Dunkerque.

MEJOR FOTOGRAFÍA

Roger Deakins, por Blade Runner 2049.

MEJOR VESTUARIO

Mark Bridges, por El hilo invisible.

MEJOR EFECTOS VISUALES

Gerd Nefzer y John Nelson, por Blade Runner 2049.

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

David Malinowski, Ivana Primorac, Lucy Sibbick y Kazuhiro Tsuji, por La hora más oscura.

MEJOR MONTAJE

Jonathan Amos y Paul Machliss, por Baby Driver.

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Paul Austerberry, Jeff Melvin y Shane Vieau, por La forma del agua.

BAFTA honorario

Ridley Scott.