El consejo de la Guardia Civil a los que corren de noche

El running es sin duda el deporte de moda, pero el invierno ofrece pocas horas de luz en las que salir a disfrutar de unos kilómetros de carrera. Como hay mucha gente que prefiere correr de noche que prescindir del ejercicio, la Guardia Civil ha compartido en su cuenta oficial de Twitter unos consejos para velar por la seguridad de estos corredores.

"Te apetece hacer deporte, ¿haces running de noche? Recuerda que tu seguridad es vital. Lleva ropa reflectante, DNI, un solo auricular y ve en sentido opuesto a los coches", ha escrito el Instituto Armado. "Disfruta de la vida sana", concluye el mensaje.

18 de febrero de 2018