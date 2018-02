Esto perciben los hombres cuando ven a una mujer vestida de rojo

El diseñador de moda Bill Blass solía decir: "En caso de duda, vístete de rojo". Y es innegable: no hay nada como un vestido rojo (o unos zapatos rojos, o un pintalabios rojo) para hacerte sentir un poco más atractiva.

El rojo se ha asociado desde hace mucho tiempo con el amor y la pasión. Según palabras de Leslie Harrington, directora ejecutiva de la Asociación Estadounidense del Color (CAUS en inglés), en declaraciones a la edición estadounidense del HuffPost, casi todo el mundo asocia el color rojo con el amor. Uno de los motivos por los que se hace esa asociación, según ella, puede deberse al hecho de que el rojo se vincula a la sangre, que a su vez se vincula al corazón, órgano que ha pasado a ser uno de los símbolos del amor.

No se puede señalar un momento específico en la historia en el que la gente haya empezado a pensar en el rojo como el color del amor. No obstante, con el tiempo, el rojo ha ganado más significados en otros aspectos de la vida.

"El rojo simboliza el fuego, simboliza la sangre, simboliza el corazón. Cuando algo nos enciende, nos calentamos, de modo que pensamos en el rojo", señala Leslie Harrington.

De forma similar, cuando vistes de rojo, puedes influir en el modo en que te perciben los demás. Si quieres que te vean como alguien sexy, "el rojo es tu color", asegura Leslie Harrington. Sobre todo si eres mujer y quieres captar la atención de un hombre en concreto.

En un estudio, analizado en un blog de la revista Psychology Today, unos investigadores les mostraron a los hombres participantes una imagen de una mujer y les pidieron que valoraran su atractivo. A algunos se les mostró una foto de la mujer vestida de rojo, mientras que a otros se les mostró una imagen de esa misma mujer vestida de azul. Vestida de rojo, la mujer recibió una mejor valoración.

En ese estudio, también les mostraron imágenes de una misma mujer sobre fondos de diferentes colores (rojo, blanco, gris o verde) y les pidieron que valoraran su atractivo. La mujer sobre el fondo rojo volvió a resultarles la más atractiva.

En otro estudio, unos investigadores descubrieron que los hombres prefieren un rojo con base azul, mientras que las mujeres prefieren un rojo con base amarilla.

"El estudio asegura incluso que si una mujer intenta llamar la atención de un chico, debería ponerse un pintalabios con base azul, no amarilla", señala Leslie Harrington. (Hay que hacer una puntualización aquí: ponte el pintalabios que más te guste, o ninguno. Debe ser siempre tu decisión).

Hay diversos grados en el espectro del color rojo, y muchos de esos grados se asocian a distintas emociones. El rosado, por ejemplo, puede representar el amor que se tiene por un niño. Es un color dulce e inocente, el "lado más tierno del rojo", indica Leslie Harrington. Un rojo más intenso y tradicional puede ser un indicativo del tipo de amor que mantienes con tu pareja. También tiene algunas connotaciones lujuriosas, como sucede en el famoso Barrio Rojo de Ámsterdam, famoso por su prostitución legal, sus tiendas eróticas y sus prostíbulos.

Pero el rojo simboliza algo más que el amor: muchas personas lo asocian con el enfado. El propio emoticono de la cara roja enfadada 😡 es un ejemplo.

"El rojo mantiene una relación de amor/odio consigo mismo, literalmente", advierte Leslie Harrington.

El rojo también se asocia en su faceta feroz con el poder. Si el presidente lleva una corbata roja, por ejemplo, su intención no es resultar atractivo, sino mostrar poder, ya que confiere "ese tipo de dominio y confianza de 'no me toques las narices'", declara Leslie Harrington. Históricamente, además, el rojo ha sido el color de los ricos y las élites, ya que era uno de los colores más caros de conseguir.

Desde un punto de vista psicológico, cuando las personas ven el color rojo, sus cuerpos reaccionan reflejando los sentimientos habituales del enamoramiento, como el aumento de la frecuencia cardíaca.

"Es una asociación emocional y psicológica. Los demás colores no tienen tanta suerte de tener un vínculo tan fuerte con las cosas como el rojo", comenta Leslie Harrington.

En resumidas cuentas, el color rojo, como las propias mujeres, es plural. Puede ser tierno, pero también poderoso, atractivo, sensual y erótico. Y, por supuesto, valiente y hermoso.