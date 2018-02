La respuesta de Risto Mejide a un tuitero que le llamó "subnormal"

Risto Mejide no permite que nadie ponga en cuestión su relación con Laura Escanes y mucho menos cuando las dudas vienen acompañadas de algún insulto en redes sociales.

El colaborador de televisión ha respondido a un tuitero que pensó que era una buena idea llamarle algo tan burdo como "subnormal" por tener una relación con una mujer de 21 años, teniendo él 43.

Y la respuesta de Risto Mejide es brillante:

Si ser normal es ser un tipejo con tus prejuicios, con tu estrechez mental, con tus faltas de ortografía y de valores, alguien que además utilice la palabra "subnormal" como insulto, no sabes lo que me alegro de no ser normal. 😘 https://t.co/ZUH44SRNKc

El usuario finalmente optó por borrar su ofensa y bloquear a Mejide.

La respuesta de Mejide ha sido muy aplaudida por sus seguidores:

Viva el no ser normal. El no hacer daño. El no insultar. El no prejuzgar. Y como diría la @lavecinarubia viva el brilli brilli. Más ser buena gente y dejarse de tonterías.