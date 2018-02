Hero Images via Getty Images

"Las niñas deben saber que el deporte es de todos y que su participación sí que importa", sostiene Siobhan Freegard, editora de la web ChannelMum.com.

"Aumentar el número de niñas que hacen deporte y el tiempo que lo practican les supondrá beneficios inmediatos y a largo plazo, tanto físicos como mentales", asegura.

Kate Dale, jefa de estrategia de This Girl Can, una organización de visibilización de la mujer deportista, explica en declaraciones a la edición británica del HuffPost que parte del problema también es el miedo a ser juzgadas: "Es una barrera enorme para las mujeres —y para las niñas— a la hora de realizar una actividad física, independientemente de su edad, talla, figura y circunstancias".

"Pueden estar preocupadas por sus capacidades, nerviosas por si las juzgarán si no son muy buenas. El problema puede surgir por su aspecto, por no querer que las vean acaloradas, sudadas y bamboleándose al hacer ejercicio, ya que no es una imagen que se vea con suficiente frecuencia en los medios. También pueden tener miedo de que las juzguen por sus prioridades, por tener una vida activa en vez de estar haciendo los deberes o quedando con amigos", lamenta.

¿Qué pueden hacer los padres para cambiar la tendencia y conseguir que sus hijas hagan más deporte?

1. Dar ejemplo.

"Muéstrale a tu hija que tú también haces ejercicio y anímala a acompañarte. Incluso ir a correr por un parque cercano o planear una salida familiar para ir a correr por el parque es un buen comienzo", recomienda Siobhan Freegard.

También se puede proponer planes más activos en lugar de las típicas rutinas sedentarias. En vez de ir al cine, podéis ir a patinar sobre hielo, a una piscina recreativa, probar las paredes de escalada o ir a bailar sobre patines. Es más importante de lo que parece, ya que los estudios demuestran que al hacer actividades físicas los padres, especialmente las madres, influyen en el nivel de actividad de los hijos.

"Esto no quiere decir que tengas que estar en perfecta condición física y mostrarles a tus hijos la soltura con la que pasas de la zumba al pilates o cómo te machacas al máximo", señala Kate Dale.

"Es igual de importante mostrarle que no pasa nada si no es la mejor, que todo el mundo se acalora, suda y acaba con la cara roja al hacer deporte, que no es el fin del mundo si tiene que sacrificar algo de tiempo de los deberes o de su vida social para tener un rato dedicado solo para ella. Lo fundamental es probarlo y pasarlo bien", recalca.

2. Convertirlo en una actividad social.

Busca clubes, clases o actividades en las que haya chicas de un nivel y edad similares a tu hija o anímala a apuntarse a otras actividades con sus amigos para convertir el deporte en una actividad más social.

"Nuestra investigación demuestra que las niñas están más interesadas en hacer amigos y en divertirse cuando están haciendo algún deporte", declara un portavoz de Women In Sport, una organización de visibilización de la mujer deportista.

Un estudio de la revista especializada Oxford Academic descubrió que la influencia de los amigos (tanto si hacen deporte como si no) es un indicador fundamental de si una adolescente es propensa a practicar algún deporte.

"Al parecer, el grupo de amigos tiene una influencia clave sobre el nivel de actividad física en este grupo de edad", resumen los autores del estudio.