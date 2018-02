Muere un joven español que luchaba con los kurdos contra el Estado Islámico

Un joven español que luchaba en la principal milicia kurdosiria, las Unidades de Protección del Pueblo (YPG), ha muerto en la ofensiva que desarrolla Turquía en la región kurda de Afrín, en el noroeste de Siria, informaron hoy estas fuerzas en un comunicado.

El fallecido, identificado como Samuel Prada León, alias Baran Galicia, murió en combates el pasado 10 de febrero, cuando luchaba "en primera línea de la histórica resistencia en contra de los ataques fascistas del Ejército turco invasor y las bandas aliadas en el cantón de Afrín", dijo la nota.

Según una ficha publicada por las YPG en su página web oficial, Baran Galicia era originario de Orense, donde nació en 1993.

3 International fighters martyred in the Resistance of Rojava. Hv. Kendal Breizh (France) and Hv. Baran Galicia (Spain) fallen in Efrin. Hv. Baran Sason (Dutch) fallen in Derezor. Şehid namirin #EverywhereAfrin #Afrin #Syria https://t.co/HrFHFiSg5A pic.twitter.com/njwXf34TL0