Pablo Carbonell envía un 'recadito' al profesor que le abofeteó en la escuela

El actor Pablo Carbonell ha estado este sábado en el programa de Telecinco Sábado Deluxe y ha contado algunas anécdotas de su vida. Entre otras cosas, el actor aprovechó para enviar un recadito al profesor que le dio una bofetada en clase cuando era pequeño: "Sé dónde vives".

Jorge Javier Vázquez, el presentador del programa, le había preguntado por el episodio. "Estudiaste en los Salesianos y hubo un profesor que te pegó un bofetón", introdujo Vázquez para que Carbonell contase lo que ocurrió. "Don Ángel", confirmó el actor. "Me dio un guantazo porque no tenía una campana para mandar silencio y dijo 'la cara de este' y me hizo ¡plas!", contó.

Años después, Carbonell se encontró con un hombre que le reconoció como alumno del profesor en cuestión. "Yo pensé que se me veía el guantazo todavía", bromeó el actor. "Soy su hijo", aseguró el hombre.

Carbonell le informó entonces de que su padre daba "unas hostias terroríficas", a lo que el otro contestó: "¿Me lo vas a contar a mí? ¿O a mi madre?". Al actor le sorprendió mucho esta respuesta y decidió confesarle su intención de devolverle al profesor su bofetada. "Te digo dónde vive", le ofreció su hijo.

La anécdota del actor, contada con el tono de guasa habitual de Carbonell se ganó los aplausos del público. Entonces el actor se dirigió a la cámara. "Don Ángel, sé dónde vive. Ahí lo voy a dejar. Sufra", dijo Carbonell con una sonrisa jocosa. Vázquez le preguntó si era vengativo y el actor aseguró que no. "Simplemente es que no me gusta quedarme con cosas que no son mías y esa bofetada es suya", zanjó.

