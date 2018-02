El alguacil del condado de Broward, Scott Israel, ha visitado este domingo a una de las víctimas del tiroteo de Florida de la pasada semana, que se cobró 17 vidas. Pero Anthony Borges, un venezolano de 15 años que recibió cinco disparos, no es sólo una víctima: es un héroe.

The Sheriff was honored to visit Anthony Borges,15, in the hospital. Anthony was shot five times. Fortunately, he is recovering, but has a long road ahead with more surgeries needed. Please join us in praying for the swift recovery of Anthony and all others from #StonemanDouglas. pic.twitter.com/U0PVkEwpFZ