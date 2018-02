Cristina Pedroche y Anna Simón serán Aitana War en 'Tu cara me suena'

Se lo propusieron y lo consiguieron. En realidad quien se lo propuso fue Cristina Pedroche y fue tan insistente que logró su objetivo: cantar Lo malo con Anna Simón en Tu cara me suena.

La colaboradora de Zapeando (laSexta), que ya fue Jennifer Lopez en el programa de Antena 3, hizo una doble petición el viernes. Primero en Twitter y luego en Instagram. "Me han propuesto varias veces volver pero nunca me he vuelto a atrever y ahora soy yo la que lo propone jajaja. Sí, un sinsentido jaja. Yendo con Anna Simón estaré más tranquila y protegida. Ojalá vayamos", escribió en esta red social.

No le hizo falta demasiado para recibir el sí del programa, de la productora Gestmusic, también responsable de Operación Triunfo. Este mismo lunes, Frank Blanco ha confirmado que Simón y Pedroche serán Aitana War en la semifinal de Tu cara me suena de este viernes.