El cocinero Dani García se defiende tras su polémica foto en Instagram

El cocinero Dani García, conocido además de por sus restaurantes por sus apariciones en programas de cocina como MasterChef (TVE) o Top Chef (Antena 3), se ha visto envuelto en una polémica por una de sus últimas publicaciones en Instagram, donde tiene más de 138.000 seguidores.

García, cabeza visible de los restaurantes Bibo, publicó una fotografía en la que aparece una ostra pequeña, una imagen que le ha valido una agria discusión con un usuario por el tamaño del alimento.

"Qué pena", respondió un usuario llamado Urifood al ver la fotografía.

"¿Por?", preguntó el cocinero.

"¿En serio? ¿Hace falta tan pequeñas? No sé... creo que tampoco hace falta", incidió Urifood.

"¿Angulas?", replicó el chef.

"Sí, pienso exactamente lo mismo. Tampoco hace falta, bueno sólo es mi opinión. Yo lo respeto, pero creo que tampoco hace falta y yo como de todo pero intento ser razonable", volvió a responder el usuario.

"¿Caviar?", volvió a preguntar el cocinero.

"Te puedes pasar toda la noche enumerando 'cositas pequeñas' que yo ya te he dicho que me parece genial que tú sigas esta linea, faltaría más. No soy nadie para decir qué tienes que comer o dejar de comer. Yo sólo digo que esto se va de madre desde hace ya tiempo", replicó Urifood.

Un comentario al que Dani García respondió de forma extensa: "Sigo sin entenderlo, son ostras de cultivo, es algo que servimos en la cocina, sorber una ostra, quedarte con el sabor (es muy potente, son de Cádiz) y evitar así su textura, que es algo que no a todo el mundo gusta. Insisto son de cultivo como el 99,9% de las que comemos".

Y sentenció: "Dejarlas crecer es simplemente una opción como en otros cientos de productos. Peor sería pensar en la cantidad de anguilas que saldrían en una cazuela de angulas o de la cantidad de esturión de una lata de caviar".

"De eso se trata, ¿dejarlas crecer es una opción?", volvió a incidir el usuario.

