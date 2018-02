No digas que estás mayor. No digas que no estás en forma. No digas que no tienes ritmo. Ya no valen excusas para hacer ejercicio porque ella, Helene Miller, acaba de desmontarte el discurso. Esta anciana de 93 años se ha convertido en un fenómeno viral después de que se haya difundido un vídeo en el que se la ve en su gimnasio, el Anytime Fitness de Pierre (Dakota del Sur, EEUU), dándolo todo.

La grabación ha sido compartida por una usuaria identificada como @joana_zanin10, que es la hija de Elizabeth Zanin, la entrenadora de la señora. "Mi madre entrena a esta señora de 93 años y es la cosa más adorable del mundo. Su carcajada y su sonrisa la hacen joven", escribió en Twitter. Su mensaje lleva ya más de cinco millones de visitas, 425.000 "me gusta", 149.000 retuits y más de 2.100 comentarios desde que se publicó, el pasado día 15 de febrero.

My mom trains this 93 year old and it's the cutest thing ever. Her laugh and smile makes her young #blessed pic.twitter.com/oeRWylrLV4 — jo (@joana_zanin10) 15 de febrero de 2018

Según se aprecia en las imágenes, la señora Miller se anima con el tema Ni tú ni nadie, tema original de los españoles Alaska y Dinarama, pero en este caso versionado por los mexicanos de Moenia. Sin levantarse de la silla, copia los movimientos de su profesora sin dilación: pies a un lado, al otro, puños que hacen molinillos, brazos arriba y hasta movimientos de cadera con la mano en el cuadril. Todo ello, aderezado con una risa constante, contagiosa, la de quien disfruta de la vida al máximo. Así es siempre, tres veces por semana, desde que hace dos años decidió ponerse en forma, según cuenta su familia.

Nosotros de mayores queremos ser como Helene...

