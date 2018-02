El tiempo invernal vuelve el miércoles con temperaturas que se precipitan hasta valores por debajo de los normales

El tiempo invernal volverá a partir de este miércoles, cuando se producirá un descenso "significativo" de las temperaturas, que estos días están en valores por encima de lo normal y que regresarán a los habituales para estas fechas e incluso quedarán algo por debajo, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El portavoz adjunto de la AEMET, Rubén del Campo, ha explicado a Europa Press que en general las temperaturas máximas descenderán en torno a 6 u 8 grados centígrados y las mínimas experimentarán un descenso de hasta 10 grados centígrados.

Así, ha indicado que este martes lo más significativo se dará en el Cantábrico oriental y en Pirineos, que tendrán precipitaciones persistentes durante todo el día y también vientos fuertes del norte, que afectarán asimismo al nordeste y a Baleares. Además, podría llover también en zonas del alto Ebro, en el Cantábrico y también podría haber algún chubasco disperso en Baleares y en el norte de las islas Canarias de mayor relieve.

En el resto de España este martes tendrán poca probabilidad de lluvia o en su caso, alguna precipitación muy débil en puntos de la meseta norte y ha añadido que la cota de nieve se situará al principio del día en 1.400 metros y descenderá hasta 1.200 metros, por lo que no estarán afectadas zonas muy pobladas.**Las temperaturas subirán este martes en el Mediterráneo y no se prevén cambios en el resto y las heladas afectarán a zonas de montaña.

Animación de imágenes de las últimas 6 horas, del producto reflectividad del PPI de la composición de radares https://t.co/ti1Tx3LVSz pic.twitter.com/cjBM94LEFT — AEMET (@AEMET_Esp) 19 de febrero de 2018

Del Campo ha destacado que el miércoles "cambia el tiempo" y llegará una masa de aire frío del norte de Europa que provocará un descenso térmico generalizado en todo el país menos en Canarias. Este día se extenderán las heladas a buena parte de la mitad norte y a zonas del este de la Península y el viento soplará fuerte del norte en el este de la Península y Baleares.

El tiempo invernal vuelve el miércoles con temperaturas que se precipitan hasta valores por debajo de los normales

¿Dónde lloverá?

Asimismo, sostiene la Aemet que ese día las precipitaciones afectarán al Cantábrico, alto Ebro, Navarra, norte del sistema Ibérico y a Pirineos, aunque "poco a poco" a lo largo del día las lluvias irán cesando. En cuanto a la cota de nieve, ha indicado que empezará en unos 1.400 metros y al final del día caerá en el norte hasta la franja de 300 metros a 600 metros aunque no prevé grandes nevadas excepto en el extremo norte. Mientras en el sureste peninsular nevará a partir de 900 a 1.200 metros y en Baleares la cota estará en torno a los 800 metros.

Sin embargo, en Baleares, en zonas del sur y sureste de la Península y en Melilla podrá haber chubascos mientras en el resto del país se prevén intervalos nubosos sin lluvias.

Respecto al jueves, el portavoz prevé que donde mayor probabilidad de precipitación hay es en el Cantábrico y en zonas del alto Ebro, sureste y Baleares aunque no se esperan grandes cantidades, pero la cota de nieve estará muy baja, incluso más que el día anterior. "Excepto en puntos del extremo norte no habrá nevadas con importantes acumulaciones, no por falta de frío, sino por falta de precipitación, ya que no serán muy intensas", ha comentado.

Del Campo ha dicho también que el jueves las temperaturas seguirán bajando y las heladas nocturnas se generalizarán en toda la Península excepto en el suroeste y en el valle del Ebro y el viento seguirá soplando del norte y con carácter fuerte. En general ha precisado que las temperaturas podrían descender hasta 8 grados centígrados en zonas de Castilla y León, Aragón, alto Ebro, donde pasarán de haber tenido valores por encima de los normales para esta época a "normales o por debajo de los normales".

De cara al viernes, ha adelantado que se acercará una borrasca a Canarias que dejará precipitaciones localmente fuertes en todo el archipiélago. Mientras, en Baleares también podría darse algún chubasco mientras en el resto del país se prevé tiempo estable, con ausencia de precipitaciones y temperaturas diurnas que podrán subir ligeramente en todo el país, aunque las mínimas se mantendrán sin cambios y las heladas seguirán, sobre todo en el interior.

Ya a partir del sábado, el portavoz ha admitido que el pronóstico es más difícil puesto que hay mucha incertidumbre respecto a la evolución de la atmósfera a partir de esas fechas, pero ha observado que lo más probable es que el tiempo permanecerá estable.

Frío, mucho frío

En este contexto, ha explicado que las temperaturas máximas y mínimas descenderán de forma significativa. En Madrid, el martes se espera una máxima de 14 grados centígrados (ºC) y 5ºC de mínima; el miércoles 10ºC de máxima y 3ºC de mínima y el jueves 12ºC de máxima y -1ºC de mínima. En Burgos, las temperaturas oscilarán de los 9ºC de máxima a los 4ºC de mínima el martes; el miércoles, 6ºC y -1ºC y el jueves 5ºC y -2ºC; en Zaragoza, el martes tendrán 15ºC de máxima y 9ºC de mínima; el miércoles 13ºC de máxima y 3ºC de mínima y el jueves, 11ºC de máxima y 2ºC de mínima.

Esos días, Sevilla tendrá 21ºC de máxima y 8ºC de mínima el martes y el miércoles y descenderán el jueves a 18ºC de máxima y 6ºC de mínima. En Oviedo, el martes tendrán 13ºC de máxima y 8ºC de mínima; el miércoles 10ºC de máxima y 4ºC de mínima y el jueves, 10ºC de máxima y 0ºC de mínima.

Finalmente, en Pontevedra, el martes tendrán 17ºC de máxima y 6ºC de mínima; el miércoles 15ºC y 6ºC y el jueves, 14ºC y 2ºC. En Guadalajara, el martes se prevén 14ºC de máxima y 3ºC de mínima; el miércoles 10ºC y 0ºC y el jueves, 11ºC de máxima y -2ºC de mínima. "Volvemos a temperaturas propias del mes de febrero", ha sentenciado Del Campo.