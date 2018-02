Marta Sánchez ya puede morir tranquila. Son palabras pronunciadas por la artista en una entrevista concedida este lunes a Carlos Alsina, en Más de uno (Onda Cero), tras el revuelo causado por la letra que la artista ha escrito para el himno de España.

La cantante ha confesado en el programa que la idea surgió cuando vivía en Miami, "por todo lo que añoraba mi país y por todo lo mal que lo pasé en Estados Unidos, lejos de mi gente". Además, Marta Sánchez ha asegurado que está contenta con la reacción de la gente a este proyecto, porque no ha habido ninguna crítica que le haya hecho daño. De hecho, ya ha recibido alrededor de 400 mensajes de WhatsApp, ha explicado.

Contenta y orgullosa por la repercusión, la artista ha recibido numerosas felicitaciones, a las que se han unido también el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. "No me hace más feliz la felicitación de Rajoy que la de Rivera. Me hace ilusión como ciudadanos y como españoles", ha relatado la cantante.

Marta Sánchez ha explicado también que no ha hecho esto con ninguna connotación política, sino que se trata de "una carta de amor. Es muy personal la letra", y ha lanzado un mensaje claro: "Nunca imaginé que iba a ser noticia de esta manera desbordante. Si mi letra acaba siendo la del himno, me voy a la tumba tranquila".

La cantante tuvo un flash en la cama y escogió el himno para expresar su añoranza por su país porque nadie lo había hecho como una balada. "No era nada melódico. Tiene la base y la madera de ser la canción de nuestro país. Debería hacernos ilusión cantarla", ha sentenciado.