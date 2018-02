¿Por qué sólo podría haber cuatro Marta Sánchez en el mundo?

Marta Sánchez ha vuelto a introducir en la sociedad española el debate sobre si el himno de España debe tener letra o no.

La cantante sorprendió a todos poniendo letra a la música española, omitiendo el ya conocido lololo por unos versos en los que se ensalzaba las virtudes de ser español.

"Vuelvo a casa, a mi amada tierra, la que vio nacer un corazón aquí. Hoy te canto, para decirte cuanto orgullo hay en mi, por eso resistí. Crece mi amor cada vez que me voy, pero no olvides que sin ti no se vivir. Rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón. Grande España, a Dios le doy las gracias por nacer aquí, honrarte hasta el fin", dice el himno propuesto por Sánchez.

España es junto a Bosnia Herzegovina, Kosovo y San Marino los únicos países cuyo himno no tiene letra. Así se puede ver en este mapa creado por un usuario de Reddit en el que se divide en función de la temática del himno de cada país.

Por esto sólo podría haber cuatro Marta Sánchez más en todo el mundo.