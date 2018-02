Puigdemont pixela en Google Maps su mansión de Waterloo

La casa donde se aloja el expresidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, y el resto de consellers desplazados a Bélgica, en la localidad de Waterloo, ya no se puede ver en Google Maps, pues ha sido distorsionada y ahora está borrosa, entre las demás residencias de la Avenue de l'Avocat. Del detalle se ha dado cuenta El Periódico de Cataluña.

El servicio cartográfico de Google, explica el rotativo, permite desde hace unos años que cualquier propietario reclame que se difumine la foto de su casa para que, por ejemplo, no se puedan identificar las puertas, ventanas o las vías de acceso a la vivienda. El tratamiento pixelado de la imagen estuvo desde el principio reservado a los servicios de Estado, como el Ejército y la policía, y a raíz de las demandas de privacidad, se ha extendido a cualquier persona que puede pedir que desdibujen la foto de su casa.

Carles Puigdemont, que desde su marcha de Cataluña residía en el hotel President Park de Bruselas, se ha trasladado ya con el resto de exconsellers -Antoni Comín, Meritxell Serret y Clara Ponsati- a una casa unifamiliar de dos plantas situada en Waterloo (a poco más de 30 kilómetros de la capital belga), que cuenta con 550 metros cuadrados y por cuyo alquiler pedían los dueños 4.400 euros al mes. La ciudad fue el escenario de la batalla que supuso la derrota de Napoleón Bonaparte y cambió la historia de Europa para siempre.

La casa es una mansión de ladrillo con seis habitaciones, tres baños, sauna, cocina superequipada, garaje para cuatro coches y una terraza de 100 metros cuadrados que da a un bosque de 10 hectáreas en la calle del Abogado o Avenue de l'Avocat. El contrato de alquiler está a nombre del empresario Josep Maria Matamala, amigo de Puigdemont.