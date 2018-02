Se vuelve loca al ver el físico de su cita de 'First Dates' pero le sonsaca un secreto que la bloquea por el pánico

Pánico. Así el fue gesto que se le ha puesto a Reme, una granadina de 29 años, cuando su cita de First Dates, un chico de Gijón de 25, le ha reconocido que le fue infiel a su primera pareja.

La chica acababa de salir de una relación bastante tortuosa y acudía al programa de Cuatro en busca de alguien en quien confiar, que no le restase independencia y que respetase su pasión por los animales.

Ito cumplía sin problema las dos últimas condiciones. Pero sus antecedentes hacían presagiar lo peor sobre si sería o no la persona adecuada en quien poder confiar.

Lo cierto es que la primera impresión al verse ha sido inmejorable. Ambos, Reme e Ito, se han gustado mucho. Pero el problema ha llegado con esta sencilla conversación:

- Ito. ¿Y cómo te ha ido el amor? - Reme. Pues ya no sé ni qué decir. ¿Y tú qué? - Ito. ¿Qué de qué? - Reme. ¿El tema de la infidelidad? - Ito. Te voy a reconocer. A mi primera pareja sí le fui infiel. Pero a partir de ahí nunca, nunca, nunca he vuelto a engañar a una pareja. - Reme (con la cara desencajada). Nunca, nunca... - Ito. Nunca. Y no le sería infiel a una pareja. - Reme. ¿De verdad? - Ito. Te lo prometo. Si me lo preguntas tanto... ¿Te han sido infiel? - Reme. Me han sido infiel. - Ito. Te noto el pánico en la mirada. - Reme. Es que lo he pasado mal.

En ese momento, el chaval tuvo uno de los gesto más bonitos que se recuerdan en la historia del programa: "Dame la manita, corazón", afirmó Ito, antes de reconocer ante la cámara que a Reme "se le ve que es una persona frágil, que ha sufrido por amor, y hay que ir con pies de plomo para que no vuelva a pasarlo mal".

La chica, entonces, abrió su corazón, contando una dura historia: "Me aferré a él porque hace un año perdí a mi mejor amiga y lo conocí justo después. Me quise apoyar en él pero va a ser que no...".

Las palabras de Reme terminaron de emocionar a Ito, quien se levantó para fundirse en un abrazo con su cita: "Voy a darte un abrazo. Qué adorable eres, hija".

El gesto gustó (y mucho) a Reme, quien explicó que "cuando estás en una situación en la que te falta una persona o algo difícil sí que te gusta que alguien te de cariño y ánimo".

La cosa terminó lo suficientemente bien como para que ambos se dieran una segunda oportunidad: