'The Walking Dead' reta a 'Juego de Tronos' a mostrar un desnudo más

Son las series del momento, las más vistas del género, con legiones de fieles fans a sus espaldas. Y tanto The Walking Dead como Juego de Tronos tienen otra cosa en común: los zombies.

En ambas historias, los muertos vivientes son la principal amenaza, aunque los de la primera son humanos putrefactos (en inglés llamados walkers, "caminantes") y los de la segunda, legiones de esqueletos con poca carne al servicio de los Caminantes Blancos.

La cuenta oficial de Twitter de The Walking Dead ha anunciado que pronto saldrá en un capítulo un zombie desnudo y ha aprovechado para lanzar un reto a su rival de HBO, caracterizado por dejar a sus personajes (sobre todo los femeninos) en pelotas.

The rumors are true - #TheWalkingDead is adding a fully-nude walker this season. Your move, #GameofThrones https://t.co/8eLwLfScBE pic.twitter.com/r6YJPXmoCZ