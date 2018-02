Viola Davis: "Si créeis que soy la Meryl Streep negra, pagadme como tal"

Las reivindicaciones por la desigualdad salarial entre hombres y mujeres está a la orden del día en Hollywood. Viola Davis ha ido más allá y ha llamado la atención en una entrevista el 14 de febrero en el salón Women in the world de Los Ángeles (California, EEUU) sobre la brecha salarial existente también en función de la raza, entre mujeres blancas y negras.

La actriz protagonista de Fences (2016) cuenta con más de 30 años de trayectoria y ha sido galardonada con un Oscar, un Globo de Oro y varios premios Emmy, entre otros reconocimientos. Sin embargo, asegura que no ha tenido nunca una remuneración económica acorde a sus logros. "Tengo una trayectoria comparable a la de Meryl Streep, Julianne Moore o Sigourney Weaver. Todas han salido de Yale, de la escuela de Juilliard o de la Universidad de Nueva York, tienen el mismo patrón que yo y ahora mismo no estoy en el mismo lugar que ellas ni en cuestiones de dinero, ni de oportunidades de trabajo", ha declarado.

"La gente me dice: 'Eres la Meryl Streep negra, te queremos. No hay nadie como tú'. Vale, entonces si no hay nadie como yo y creéis que soy eso, pagadme como tal", ha detallado con sarcasmo en la entrevista, en la que ha asegurado que las actrices de color están acostumbradas a conformarse con menos y que no deben hacerlo. "Tienes a una actriz joven como Shailene Woodley, que es fantástica y tiene alrededor de 37 portadas de revistas en un año, mientras que una actriz joven de color del mismo talento puede que tenga cuatro y, en ese sentido, en nuestra cultura tienes que estar contenta con eso", ha reflexionado Davis.

"Es algo revolucionario por partida doble: por ser mujer y por ser mujer de color. Hemos estado a la cola del tren y ya ha pasado el tiempo de eso", ha señalado sobre ese hecho de ponerse en valor.

Davis también ha recordado en la entrevista la historia de superación que ha vivido a lo largo de su vida, con una infancia marcada por la pobreza y el acoso racista.