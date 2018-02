Anna Gabriel se quedará en Suiza y no irá a declarar en el Tribunal Supremo

Se queda en Suiza. Anna Gabriel ha confirmado al diario suizo Le Temps que no volverá a España este miércoles para declarar en el Tribunal Supremo. Estaba citada como imputada en la causa contra los dirigentes del procés.

En una entrevista en exclusiva que ha publicado el diario en su edición en papel, la dirigente de la CUP ha explicado las razones por las que no volverá a España: "Como no tendré un juicio justo en mi país, he buscado uno en el que pueda proteger mis derechos", lleva el diario en su portada, donde titula la entrevista con una rotunda frase: "No iré a Madrid".

Anna Gabriel de la CUP es queda a Suïssa i no anirà a declarar demà al Suprem segons confirmen a @SERCatalunya fonts jurídiques properes a l'ex diputada. Ho ha avançat ella mateixa al rotatiu suís Le Temps. pic.twitter.com/mq02yBpoUI — SER CATALUNYA (@SERCatalunya) 20 de febrero de 2018

Gabriel se desplazó el fin de semana a Ginebra y este mismo martes hay prevista una rueda de prensa de la CUP en Barcelona para explicar la estrategia de defensa de la exportavoz cupaire en el Parlament.