Este martes se la esperaba para declarar ante el juez Llarena al estar citada como imputada en la causa contra los dirigentes del procés pero Anna Gabriel ha hecho un Puigdemont, ha pasado de la justicia española y se ha quedado en Suiza, según ha confirmado en ha confirmado al diario suizo Le Temps.

"Como no tendré un juicio justo en mi país, he buscado uno en el que pueda proteger mis derechos", ha explicado al diario. "No iré a Madrid".

La exportavoz de la CUP ha concedido también una entrevista la Radio Televisión Suiza (RTS) en la que asegura: "No es necesario que vaya al juez porque no he cometido el delito de rebelión".

En esta entrevista se ve cómo Gabriel ha cambiado su estilo de peinado. Ya no lleva el flequillo por mitad de la frente y su antiguo pelo corto o recogido en coleta, según la época, ha dado paso a una melena por debajo del hombro.

