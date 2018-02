¿De qué va a vivir Anna Gabriel en Suiza?

Ginebra es la cuarta ciudad más cara del mundo, según la lista que elabora Economist Intelligence Unit. Grandes fortunas, lujo, millonarios, cochazos, bolsos de Louis Vuitton... Una ciudad con alquileres por las nubes (un apartamento en el centro de 60 metros cuadrados sale por unos 1.700 euros al mes).

Hasta allí se ha trasladado la exdiputada de la CUP Anna Gabriel huyendo de la Justicia española, que la había citado en el Tribunal Supremo como investigada para declarar este miércoles.

Gabriel ha dicho que está dispuesta a pedir asilo político en Suiza si España solicita su extradición. ¿Y de qué va a vivir? Ha confesado su intención de instalarse en el país helvético para reanudar su carrera académica, ya que fue profesora de Derecho en Barcelona.

"Por el momento no he pedido asilo político. Si me quedo aquí intentaré reanudar la vía académica. Yo era profesora de Derecho en la Universidad de Barcelona. Intentaré trabajar, intentaré instalarme aquí", ha dicho en una entrevista a la radiotelevisión pública francófona RTS.

"Y si no puedo porque hay una solicitud de extradición, solicitaré el asilo político", añadió la exdiputada catalana.

Anna Gabriel fue profesora de Historia del Derecho en la UAB

Gabriel asume en la entrevista la posibilidad de que el juez Pablo Llarena, ante el que tenía que declarar este miércoles por un posible delito de rebelión, pida su extradición.

"Entonces Suiza deberá decidir lo que quiere hacer conmigo", dice en sus declaraciones a la RTS.

"Y Suiza no acepta la extradición de perseguidos políticos, que es mi caso", sostiene la dirigente de la CUP, quien señala que en el país helvético se ha dado refugio y asilo a otras personas con anterioridad porque eran perseguidos políticos.

"Mi caso es el mismo", afirma Gabriel en la entrevista. Gabriel no pudo repetir en las listas del 21-D por la limitación de mandatos que establece la CUP.

