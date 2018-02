Maestros de la costura es el último concurso de TVE, que se emite los lunes y llena el vacío de Operación Triunfo. Entre sus participantes se pueden encontrar bordadores, estudiantes de diseño, dependientes, amas de casa e incluso una profesora de religión. Sin embargo, lo que ha llamado la atención de muchos es el sorprendente parecido de Eduardo Navarrete, uno de los concursantes más estrafalarios del formato, con Pepe Camacho, uno de los participantes de la última edición del reality de Cuatro Quién quiere casarse con mi hijo.

Sus perfiles, más allá del aspecto físico, son similares aunque Pepe, aparentemente, sea bastante más recatado y clásico que Edu. Hemos indagado sobre ambos personajes televisivos y no, podemos confirmar que no son la misma persona. Pero hemos encontrado seis puntos en común que muestran que Edu y Pepe podrían serlo o, como mínimo, primos muy cercanos.

El parecido físico: una imagen vale más que mil palabras

Los dos son rubios, tienen el pelo largo, barba, gafas de pasta y tienen un estilo cuanto menos peculiar.

Los dos se dedican a la moda

En el momento de emisión de Quién quiere casarse con mi hijo Pepe trabajaba como dependiente en una boutique de moda, aunque en su presentación decía saberlo todo sobre moda y señalaba que su sueño sería abrir una tienda de ropa femenina en Madrid o Murcia. Edu habría cumplido todas las expectativas de Pepe. Estudia moda en Barcelona y tiene allí su taller, donde ha diseñado colección Demencia tiene nombre de mujer, al que pertenece el vestido de los Goya de Pepa Charro La Terremoto de Alcorcón.

Tienen un pasado en el mundo del espectáculo

Según cuenta Edu en su vídeo presentación de Maestros de la costura, decidió dedicarse al mundo de la moda cuando vio que no podía ser vedette. Sin embargo, antes de adentrarse en la costura, el joven alicantino ya había hecho sus pinitos en el mundo del espectáculo bajo el nombre de La Nenuco, un personaje para el que comenzó a hacer sus primeros diseños. Aquí, una pequeña muestra de su transformación.

Aunque por su estilo Pepe parezca más recatado y clásico que Edu, el joven ibicenco también tiene un pasado como travesti. De hecho, en la boda final del programa con Lomana apareció como La Kilómetro y medio, un personaje con el que es reconocido en la isla y con el que incluso apareció en la televisión local IB3.

Ambos creen saberlo todo en el mundo de la moda

Los dos se consideran amantes de la moda y creen saberlo todo del mundillo. De hecho, esta actitud por parte de Edu le ha hecho llevarse más de una broca del diseñador Lorenzo Caprile, uno de los profesores del programa.

Pepe también se encargó de dar lecciones de moda en su paso por Quién quiere casarse con mi hijo. De hecho frases como "los pantalones cortos no son para la calle" o "no uses colonia de Mercadona que no quiero conocerte. Usa Loewe como mínimo y vamos viendo" son suyas. Además, hizo una de las confesiones más recordadas de esta edición del programa: durante una cita Pepe dijo que utilizaba una prótesis de goma eva en el culo.

Hablan prácticamente igual

Los dos utilizan recurrentemente tacos y tienen un lenguaje bastante mordaz con los demás. Arriba tienes un vídeo de Edu y aquí uno de Pepe para comprobarlo.

Tienen tantos detractores como seguidores

Tanto uno como otro se han convertido en los concursantes de los que más se ha hablado en redes sociales durante sus respectivos programas, debido al divismo y las lecciones que han dado a sus compañeros. Así, Twitter se ha llenado de numerosos comentarios a favor y en contra de Edu y de Pepe cada vez que aparecían en pantalla.