El brutal comentario de una mujer a su cita en 'First Dates'

En First Dates, el programa presentado por Carlos Sobera en Cuatro, puede pasar de todo. El espacio televisivo dedicado a la búsqueda de pareja suele vivir situaciones extrañas que salen de lo cotidiano debido a las curiosas citas que se producen en el restaurante.

El último encuentro en llenar de comentarios Twitter es el protagonizado por Charo y David, una cita que se ha convertido en una de las más tensas del programa.

David llegó a First Dates dejando un comentario poco afortunado: "He tenido más citas que nadie. He estado con chicas de todas las razas... Solo me falta una china, y no de fumar".

#FirstDates566 "He tenido más citas que nadie. He estado con chicas de todas las razas... Solo me falta una china, y no de fumar". David viene pisando fuerte... https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/b9doE3KPfa — First dates (@firstdates_tv) 20 de febrero de 2018

Durante la cita, se produjeron momentos incómodos.

Y Charo dejó el siguiente comentario:

Un comentario que no ha pasado desapercibido en redes y que muchos han compartido.

Artur buena definición... este hombre no está terminado.... yo lo veo... Jajajajajaja #firstdates566 — David Martz.Richarte (@dmricharte) 20 de febrero de 2018

Cariño, este "hombre" no está terminado le faltan 30 segundos al microondas o más. David #FirstDates566 — Anais Díaz García (@Anaisdiazgarcia) 20 de febrero de 2018