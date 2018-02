El encendido mensaje de Puigdemont contra el Gobierno: "Prisión por respirar..."

El político catalán Carles Puigdemont ha compartido un encendido mensaje en su cuenta de Twitter que se está compartiendo de forma masiva por sus más de 668.000 seguidores.

"Prisión por votar. Prisión por opinar. Prisión por pitar. Prisión por cantar. Prisión por protestar. Prisión por manifestarte. Prisión por respirar. Prisión por republicano. Prisión por no votarlos. Prisión por no arrodillarse", ha escrito Puigdemont.

Su mensaje lleva en menos de una hora más de 6.000 Me gusta y casi 4.000 retuits.

